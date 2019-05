Cyberpunk 2077, doppiaggio in italiano in dubbio: CD Projekt non ha ancora deciso

Lo scorso mese di febbraio, i responsabili della pagina Facebook italiana dell'atteso Cyberpunk 2077 hanno confermato la volontà di CD Projekt RED di volerlo localizzarlo per intero nella nostra lingua, sia nei testi che nel doppiaggio. La notizia, prevedibilmente, ha reso felice l'intera comunità di videogiocatori del nostro Bel paese.

Ebbene, ci sono degli sviluppi ben poco entusiasmanti. A quanto pare, in realtà i vertici di CD Projekt RED non hanno ancora deciso se doppiare o meno Cyberpunk 2077 in italiano. A riferirlo è stata la community manager Lilayah sul forum ufficiale del gioco. In risposta ad un giocatore che chiedeva la conferma definitiva della presenza del doppiaggio, ha dichiarato quanto segue: "Ci piacerebbe che succedesse, ma non è ancora chiaro, dovreste aspettare un annuncio ufficiale".

I responsabili della pagina Facebook ufficiale italiana, quindi, potrebbero essersi sbagliati e aver fornito un'informazione errata. Restiamo in attesa dell'arrivo di un comunicato ufficiale da parte di CD Projekt RED che faccia chiarezza sull'intera faccenda. Al momento, l'effettiva presenza del doppiaggio in italiano è incerta. La localizzazione dei testi e dei sottotitoli la diamo invece per scontata. Cyberpunk 2077, ricordiamo, è in sviluppo per l'attuale generazione di console, ma è ancora privo di una data d'uscita. Per fortuna, tra non molto potremo rivederlo in azione: il titolo sarà presente all'E3 2019.