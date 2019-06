Cyberpunk 2077 sarà doppiato in italiano, ora è ufficiale!

Non abbiamo ancora esaurito le belle notizie da darvi su Cyberpunk 2077: oltre alla data d'uscita ufficiale e ai contenuti della Collector's Edition, abbiamo avuto la conferma che il gioco di CD Projekt RED sarà interamente localizzato in italiano, sia nei testi che nel doppiaggio.

L'informazione in questione è reperibile sulle pagine del prodotto presenti su GOG.com, piattaforma di distribuzione digitale per PC proprietaria dei polacchi, e su Steam. La presenza del doppiaggio in italiano, in realtà, era già stata confermata lo scorso mese di febbraio dai responsabili della pagina Facebook ufficiale del gioco, ma è poi stata messa in dubbio a maggio dalla community manager Lilayah.

Adesso possiamo dormire sonni tranquilli, dal momento che è arrivata l'ufficialità da parte del team vero e proprio. Prima di lasciarvi, ricordiamo che Cyberpunk 2077 verrà pubblicato il prossimo 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC, a otto anni di distanza dalla presentazione del progetto.