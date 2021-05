Cyberpunk 2077: il doppiatore di Geralt non l'ha ancora giocato, aspetta le patch su PS4

Nel corso di un'intervista concessa agli youtuber di Wassup Conversations, il doppiatore di Geralt di Rivia nella serie di videogiochi di The Witcher, Doug Cockle, ha rivelato di non aver ancora giocato a Cyberpunk 2077 per i problemi della versione PS4 del kolossal sci-fi di CD Projekt.

Nel discutere della sua esperienza professionale con la software house polacca, l'attore e direttore del doppiaggio statunitense ha colto l'occasione per solidarizzare con CD Projekt spiegando che "non vedo davvero l'ora di giocare Cyberpunk 2077. Che Dio benedica CD Projekt, li amo così tanto. Mi sono sentito davvero male nell'assistere a tutte quelle critiche per i bug di lancio di Cyberpunk. Li conosco personalmente ma non riesco proprio a immaginare quanto possano essere stati delusi dalla reazione avuta dal pubblico per i problemi di Cyberpunk".

Il doppiatore che presta la proprie voce al personaggio videoludico dello Strigo in tutti i capitoli maggiori della saga di The Witcher ammette inoltre che "non ho ancora giocato Cyberpunk, ho deciso di aspettare. Ho una PS4, quindi mi sono detto 'quasi quasi aspetto fino a che CD Projekt non aggiusterà tutto quello che vuole aggiustare', solo allora potrò avere un'esperienza di gioco fluida, o almeno credo".

Nei giorni scorsi, i dirigenti di CD Projekt hanno ribadito di essere attualmente impegnati nello sviluppo delle patch per risolvere i problemi delle versioni per console last gen di CP2077 (ma non solo). In occasione dell'ultimo report finanziario, le alte sfere dell'azienda polacca hanno infine riferito di aver tratto una grande lezione dai problemi di Cyberpunk 2077 e dagli errori commessi nello sviluppo del kolossal sci-fi.