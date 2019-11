Cyberpunk 2077: ecco i doppiatori italiani di V; niente da fare per il gameplay di Lucca

Attraverso la pagina Facebook ufficiale di Cyberpunk 2077, i ragazzi di CD Projekt RED hanno annunciato saranno Federico Viola e Martina Felli a doppiare, rispettivamente, le versioni maschile e femminile di V, protagonista dell'RPG.

Federico Viola, classe 1989, è noto per aver doppiato Tom Holland in Edison - L'uomo che illuminò il mondo, Dave Franco in The Disaster Artist e Ben Hardy in Bohemian Rhapsody. Martina Felli, nata nel 1987, ha prestato la voce, tra gli altri, a Katherine Langford nel fenomeno Netflix Tredici e Gaby Hoffmann nella serie televisiva di Amazon Transparent. I due doppiatori vanno quindi ad unirsi a Luca Ward, che invece interpreterà un altro importante pesonaggio di Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand, il cui fantasma digitale fungerà da guida per il protagonista V (nella versione originale, come ben sapete, ha voce e volto di Keanu Reeves).

Contestualmente all'annuncio dei due doppiatori, i responsabili della pagina Facebook di Cyberpunk 2077 ci hanno inoltre fatto sapere che il video gameplay di 25 minuti doppiato in italiano e mostrato ai visitatori del Lucca Comics & Games non verrà pubblicato in rete. Per avere un assaggio del lavoro svolto dagli interpreti nostrani, coloro che non hanno partecipato al festival dovranno continuare a pazientare. Cyberpunk 2077, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile 2020, e in un secondo momento anche su Google Stadia.