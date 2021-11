Cyberpunk 2077: Patch 1.5 e upgrade next-gen confermati per l'inizio del 2022

CD Projekt RED è assolutamente certa della ripresa nel lungo periodo di Cyberpunk 2077. L'inizio non è stato dei migliori, ma nonostante le difficoltà legate alla creazione di una nuova IP, la compagnia è fiera di ciò che ha fatto e l'universo del gioco è già noto ai giocatori provenienti da tutto il mondo.

Non a caso, Cyberpunk 2077 ha già mostrato dei segnali di ripresa, come si evince dalle recensioni molto positive lasciate su Steam dai nuovi giocatori e dagli ottimi risultati di vendita. Il presidente Adam Kiciński, in ogni caso, sa benissimo che il percorso di rinascita non può non prescindere da nuovi aggiornamenti per il gioco, e nel corso di una chiacchierata con il giornale polacco Rzeczpospolita ci ha ragguagliato sulle prossime mosse dello studio.

Dopo aver confermato i report delle scorse settimane, confermando che non sono previsti nuovi update di Cyberpunk 2077 quest'anno, Kiciński ha specificato che nel primo trimestre del 2022 verranno pubblicati due grandi aggiornati per Cyberpunk 2077: il tanto atteso upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X|S e la Patch 1.5: "Quest'anno non pubblicheremo altri aggiornamenti per il gioco. Stiamo lavorando intensamente alla versione per l'ultima generazione di console, che verrà pubblicata nel primo trimestre del 2022, assieme ad un major update - la Patch 1.5".



Riguardo il posticipo della patch per le console next-gen (che era inizialmente prevista nel 2021), Kiciński si è detto assolutamente certo di aver fatto la cosa giusta: "La decisione di posticipare la versione next-gen di Cyberpunk 2077 è stata difficile, ma siamo convinti che è stata giusta, in particolar modo perché è maturata su suggerimento del team di sviluppo".