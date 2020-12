Cyberpunk 2077: quanto dura e come gira su Xbox Series X secondo uno YouTuber

Lo YouTuber Dreamcastguy ha pubblicato in anticipo la recensione di Cyberpunk 2077, il video è stato subito rimosso ma ovviamente i punti salienti della sua analisi hanno fatto il giro dei social network. Vi riportiamo di seguito alcuni punti, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Rishi Alwani di The Mako Reactor ha riassunto rapidamente la video recensione di Dreamcastguy, soffermandosi in particolare sulla longevità. A quanto pare lo YouTuber ha giocato per circa 37 ore, 21 ore sono state spese per la campagna principale mentre le restanti sono state occupate con missioni secondarie. In totale sembra che Cyberpunk 2077 possa garantire facilmente "centinaia di ore di gioco", inoltre la storia sembra essere solamente una piccola parte dell'intera opera, con le quest secondarie importanti quasi quanto le missioni della campagna.

La prova è stata effettuata con la versione Xbox One su Xbox Series X e secondo quanto riportato il gioco presenta due opzioni grafiche: 30 fps ad alta risoluzione e 60 fps in bassa risoluzione. I caricamenti sono rapidissimi, quasi istantanei, raramente si sono verificati freeze di 1 o 2 secondi. Ovviamente vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa che le prime recensioni attendibili di Cyberpunk 2077 facciano la loro comparsa online.

Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, compatibile sin day one con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'aggiornamento next-gen è atteso invece per il 2021.