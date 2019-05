Cyberpunk 2077: ecco la durata della presentazione a porte chiuse all'E3 2019

Tra i titoli più attesi dell'E3 2019 c'è ovviamente Cyberpunk 2077, protagonista negli ultimi giorni di notizie e rumor. Sappiamo infatti che il titolo CD Projekt RED sarà presente alla fiera losangelina e c'è grande curiosità su ciò che gli sviluppatori mostreranno.

Stando a quanto dichiarato su spieltimes, il team polacco terrà per alcuni giornalisti una presentazione a porte chiuse che avrà la durata di circa 60 minuti e durante la quale sarà possibile vedere il gioco in movimento. È ormai certo che durante la presentazione gli spettatori non avranno modo di giocare Cyberpunk 2077 o di catturare foto e video di quanto mostrato.

Continua comunque ad esserci grande curiosità anche su ciò che verrà mostrato al pubblico durante la fiera, dal momento che Cyberpunk 2077 sarà all'E3 Coliseum e non è da escludere la sua presenza in una delle conferenze. Stando ad una recente voce di corridoio, infatti, nel corso della conferenza Microsoft potremmo assistere alla presentazione del nuovo trailer e della data d'uscita di Cyberpunk 2077.

Vi ricordiamo inoltre che il doppiaggio in italiano di Cyberpunk 2077 non è ancora certo e il team di sviluppo deve ancora prendere una decisione definitiva sulla sua presenza. Non è quindi da escludere che il gioco possa arrivare sugli scaffali del nostro paese con i soli sottotitoli in lingua italiana, proprio come The Witcher 3: Wild Hunt.