Cyberpunk 2077 durerà meno di The Witcher 3 ma sarà più rigiocabile

In queste ore si sta svolgendo uno speciale Community Event di CD Projekt RED in Polonia per permettere alla compagnia di incontrare i suoi sostenitori e scambiare idee con il pubblico. Dall'evento arrivano anche notizie su Cyberpunk 2077.

Nello specifico uno sviluppatore del team polacco avrebbe dichiarato che Cyberpunk 2077 avrà una durata complessiva inferiore rispetto a The Witcher 3 Wild Hunt ma al tempo stesso offrirà una rigiocabilità maggiore.

Non ci sono dettagli precisi in merito, tuttavia viene reso noto che "la storia principale e le quest più grandi e importanti avranno una durata inferiore rispetto a quella di The Witcher 3, ma non abbiamo ancora valutato la longevità nel suo complesso."

CD Projekt ci tiene a specificare come questo dato sia del tutto indicativo e che in Cyberpunk 2077 ci saranno alcune missioni secondarie più complesse se paragonate a quelle del terzo episodio di The Witcher, con tante diramazioni da seguire e a loro volta capaci di generare altre quest secondarie. Una struttura piuttosto articolata che nelle intenzioni degli sviluppatori dovrebbe garantire un notevole incentivo alla rigiocabilità.

Per saperne di più non ci resta che attendere il lancio di Cyberpunk 2077 previsto per il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in seguito anche su Google Stadia e forse su PS5 e Xbox Scarlett, anche se è troppo presto per sbilanciarsi a riguardo.