Da Cyberpunk 2077 a Dying Light 2: i posticipi che hanno aperto il 2020

Il mese di gennaio 2020, oltre che il nuovo anno, ha portato con sé anche un cospicuo numero di posticipi, che hanno coinvolto molteplici ed attese produzioni videoludiche.

Tra queste ultime troviamo Final Fantasy VII Remake, per il quale Square Enix ha comunicato una nuova data di uscita. Anziché il 3 marzo, il rifacimento dell'iconico JRPG raggiungerà gli scaffali con poco più di un mese di ritardo, esordendo in data 10 aprile 2020. Un ritardo più corposo ha invece coinvolto la nuova produzione targata CD Projekt RED. Il team polacco ha infatti comunicato che Cyberpunk 2077 è stato posticipato e non approderà sul mercato in data 16 aprile. Al contrario, i giocatori ansiosi di esplorare Night City dovranno attendere sino al 17 settembre 2020.



L'ondata di posticipi ha inoltre coinvolto anche l'universo supereroistico. Marvel's Avengers, produzione targata Crystal Dynamics e dedicata ai Vendicatori Marvel, non esordirà il 16 maggio: la data di uscita è ora fissata per il 4 settembre 2020. Sul fronte della Realtà Virtuale, invece, anche Marvel's Iron Man VR è stato rimandato, con un debutto spostato dal 28 febbraio al 15 maggio 2020.



A chiudere il cerchio è giunto infine anche l'annuncio del rinvio di Dying Light 2. Techland puntava originariamente a rendere disponibile il gioco nel corso della primavera di quest'anno, ma i piani hanno subito una variazione: purtroppo, non è stata resa nota una finestra di lancio sostitutiva.