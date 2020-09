Cyberpunk 2077: c'è già chi ha ottenuto il Trofeo di Platino su PS4

Un messaggio apparso nel corso delle ultime ore su Twitter ha scatenato i fan che non vedono l'ora di mettere le mani su Cyberpunk 2077, il titolo CD Projekt RED per il quale occorrerà attendere ancora un paio di mesi. Pare infatti che qualcuno sia già riuscito a completare il gioco al 100% e ad ottenerne il tanto ambito Trofeo di Platino su PS4.

Sembra quasi inutile dire che non stiamo parlando di un qualsiasi videogiocatore ma di Łukasz Babiel, il quale ricopre il ruolo di QA Lead presso la software house polacca ed è quindi il suo lavoro provare in maniera approfondita i prodotti prima che questi facciano il proprio debutto sul mercato, così da assicurarsi che la loro qualità sia elevata e che non vi siano gravi problemi che ne inficiano il funzionamento. Ed è proprio durante questi test che Babiel ha approfondito così tanto il gioco di ruolo ambientato a Night City da sbloccare ogni singolo Trofeo, compito che con tutta probabilità richiede un discreto quantitativo di ore e una grande dedizione.

Prima di lasciarvi al messaggio con tanto di screen di questo traguardo, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 19 novembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC (GOG, Epic Games Store e Steam). Sin dal lancio il titolo sarà compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X, ma l'upgrade tecnico gratuito arriverà solo in un secondo momento.

Sapevate che a breve si terrà un nuovo Night City Wire di Cyberpunk 2077?