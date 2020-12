Cyberpunk 2077: c'è chi vuole continuare a giocarci dopo aver chiesto il rimborso

A causa delle problematiche tecniche riscontrate in particolar modo su console PlayStation 4 e Xbox One, Cyberpunk 2077 si trova attualmente in un mare in tempesta, con CD Projekt RED alle prese con il malcontento degli utenti e le loro conseguenti richieste di rimborso.

Scorrendo i tanti commenti e le discussioni che circolano attualmente in rete, a suscitare la curiosità di Tom Warren di The Verge è stato il messaggio di protesta, piuttosto singolare, di un utente Twitter che ha chiesto il rimborso dell'edizione Xbox di Cyberpunk 2077 da lui precedentemente acquistata. Come potete leggere tramite il cinguettio che trovate in calce, non solo il giocatore in questione desiderava essere risarcito della cifra spesa per il titolo, ma pretendeva persino di poter continuare a giocare liberamente all'RPG di CD Projekt:

"Ho appena ricevuto il rimborso per Cyberpunk, ma adesso mi state rimuovendo il gioco dalla console?!", chiede l'utente Zack all'assistenza Microsoft in termini non esattamente pacati. "Voglio ancora giocarci! Avete truffato il mondo permettendo ad un titolo che non funziona e non funzionerà per mesi di essere pubblicato sulla vostra console". Immaginiamo che la vicenda con l'assistenza Microsoft non si sia conclusa esattamente come previsto da questo giocatore insoddisfatto di Cyberpunk.

In questi giorni sono numerose le richieste di rimborso inviate dagli acquirenti di Cyberpunk 2077, tuttavia il titolo è riuscito ugualmente ad affermarsi come uno dei lanci di maggior successo nella storia dell'industria con 13 milioni di copie vendute nel giro di una sola settimana.