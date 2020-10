Cyberpunk 2077 e...Dr Disrespect? Lo streamer scatena il rumor

Condividendo sul proprio account Twitter ufficiale l'ultimo trailer di Cyberpunk 2077 con Keanu Reeves, il noto streamer Dr Disrespect ha pubblicato un bizzarro messaggio.

Il cinguettio, disponibile in calce a questa news, ha rapidamente attirato l'attenzione della community di giocatori in attesa dell'avventura a tinte al neon firmata CD Projekt RED. Nel Tweet si legge infatti quanto segue: "Aspettate di vedere che cosa abbiamo preparato. Cose di un altro livello". Piuttosto criptico, il messaggio sembra però suggerire in maniera non troppo velata la possibilità di una collaborazione tra Dr Disrespect e Cyberpunk 2077. Prevedibilmente, in seguito all'avvistamento e alla diffusione del Tweet, le ipotesi non sono mancate. Nel commentare il messaggio, in particolare, sono stati molti i giocatori a suggerire l'eventualità che Dr Disrespect possa comparire nell'universo di Night City. Al momento, tuttavia, non resta altro da fare che attendere per scoprire qualcosa di più.



Personalità piuttosto controversa, lo streamer è stato al centro della scena nel corso dell'intera estate di quest'anno. Il ban di Dr Disrespect da Twitch ha infatti scatenato forti rimostranze da parte dello streamer, che ha infine deciso di riavviare la propria attività dalle pagine di YouTube. Al momento, non sembra profilarsi all'orizzonte la possibilità che Dr Disrespect torni ad essere operativo su Twitch nel corso del prossimo futuro.