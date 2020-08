Cyberpunk 2077 'è un GDR molto più profondo di The Witcher 3', parola di CD Projekt

Il Senior Level Designer di CD Projekt RED, Miles Tost, ha colto al volo l'opportunità offertagli dal fansite NetRunner 2077 per illustrare la profondità della componente ruolistica di Cyberpunk 2077 comparandola all'esperienza GDR di The Witcher 3.

Lo sviluppatore della software house polacca ha infatti provato a "inquadrare" l'offerta ludica e ruolistica di CP2077 per chiarire i dubbi degli appassionati e ribadire un concetto già espresso in passato: nonostante la presenza di moltissime armi, Cyberpunk 2077 è "prima di tutto un gioco di ruolo. Il fulcro dell'esperienza è nella personalizzazione dell'equipaggiamento, nella scelta delle abilità, nella ricerca dell'aspetto ideale del tuo personaggi o nel modo in cui decidi di approcciarti ai dialoghi".

Nel rimarcare quando affermato, Tost sottolinea che "certe persone osservano questo gioco e pensano 'oh amico, è in prima persona e ha le pistole, quindi è uno sparatutto!', ma è una valutazione molto superficiale. Penso invece che sotto molti aspetti, Cyberpunk 2077 offra un'esperienza ruolistica molto, molto più profonda di The Witcher 3".

