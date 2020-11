Cyberpunk 2077: l'ultimo gameplay mostra l'editor e l'interfaccia in italiano

A margine del quinto Night City Wire, CD Projekt ha pubblicato uno spettacolare gameplay trailer italiano di Cyberpunk 2077. Nelle scene tratte dal video è possibile ammirare nel dettaglio l'interfaccia e gli elementi che andranno a comporre l'editor di personaggi.

Nella galleria immagini che trovate in calce alla notizia, riprendiamo i momenti più rappresentativi dell'ultimo filmato per evidenziare il lavoro svolto da CD Projekt RED nella caratterizzazione dei personaggi, dei veicoli, delle ambientazioni e, appunto, dell'interfaccia.

Scorrendo gli scatti in galleria si possono infatti notare gli alberi di potenziamento delle abilità, il modulo per personalizzare l'aspetto del proprio alter-ego e il sistema deputato alla gestione dei dialoghi a scelta multipla. Sempre nel corso dell'ultimo gameplay trailer abbiamo intravisto la schermata a cui accedere per hackerare i terminali (o il sistema operativo dei nemici) e le opzioni per customizzare gli abiti del personaggio. Come per il doppiaggio, è bene sottolineare come tutti gli elementi mostrati nei menù e nell'interfaccia siano interamente in italiano.

Qualora ve lo foste perso, sulle pagine di Everyeye trovate anche i video ingame e dietro le quinte con Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand, la rockstar del futuro che accompagnerà "virtualmente" l'eroe V nelle sue scorribande per le strade di Night City a partire dal 10 dicembre, con il lancio di Cyberpunk 2077 su PC, console e Google Stadia.