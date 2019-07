Cyberpunk 2077: c'è anche la religione tra i temi trattati

Si torna a parlare di Cyberpunk 2077 e, stando alle ultime dichiarazioni di CD Projekt RED, l'attesissimo titolo proporrà nel corso della sua storia anche delle fazioni religiose.

Durante l’avventura capiterà infatti d'imbattersi in alcuni gruppi religiosi, inclusi i cristiani. Ecco infatti la dichiarazione ufficiale da parte del team polacco:

“Non eviteremo di trattare alcuni specifici argomenti, anche se ciò dovesse offendere la sensibilità di alcuni utenti”.

“Il nostro obiettivo è quello di creare un mondo in continuità col nostro piuttosto che una realtà alternativa. Alcune cose vi sembreranno molto simili al mondo di oggi. Per esempio, i cristiani sono presenti nel gioco e avranno persino una loro fazione.”

Sembra quindi che gli sviluppatori non vogliano imporsi limiti di alcun tipo e sono già preparati ad eventuali critiche da parte dell’utenza, la quale ha già mandato su tutte le furie Mike Pondsmith, il creatore di Cyberpunk 2020, per via della presenza nel gioco della banda degli Animals. Va comunque precisato che, dalle dichiarazioni del team di sviluppo, le religioni presenti in Cyberpunk 2077 non verranno mai marchiate come “buone” o “cattive” e starà al giocatore farsi un pensiero al riguardo.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2020 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (GOG, Steam ed Epic Games Store).

