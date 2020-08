Cyberpunk 2077: tutto quello che c'è da sapere sulle armi

A poche ore dalla conclusione del nuovo episodio del Night City Wire di Cyberpunk 2077, il quale ci ha permesso di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sui "life path" di V, è giunto il momento di approfondire quelle che saranno le pericolose armi utilizzabili dal protagonista.

Nel nostro nuovo filmato, appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, è possibile scoprire numerose informazioni sugli strumenti di morte che permetteranno a V di farsi strada tra i nemici e sulle importanti aziende di Night City che si occupano della loro produzione. Tra le armi analizzate troviamo ad esempio le pericolose Mantis Blade, ovvero le lame installabili sulle braccia del personaggio che permettono di aggrapparsi alle pareti e affettare i nemici primi di protezioni metalliche.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC (GOG, Epic Games Store e Steam). CD Projekt RED ha inoltre dichiarato che in un secondo momento arriveranno anche la versione Google Stadia e l'update gratuito per supportare le console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.

