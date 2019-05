Cyberpunk 2077: E3 2019 fondamentale per CDPR, svelate le dimensioni del team di sviluppo

Continuano ad essere pubblicate nuove informazioni su Cyberpunk 2077 e, questa volta, a fornirci tutti i dettagli sullo sviluppo dell'attesissimo titolo è proprio CD Projekt RED in un lungo post pubblicato sul sito ufficiale.

Nel messaggio il team di sviluppo ha dichiarato che ci sono attualmente al lavoro sul gioco circa 400 persone e che i lavori sono ora alla "massima velocità". A dimostrare poi il grande impegno che lo sviluppatore polacco sta mettendo nel progetto sono le dimensioni dell'investimento, che vantano più di 6 milioni e mezzo di dollari nei primi 3 mesi del 2019. C'è poi una grande attesa per l'imminente E3 2019, considerato il più importante di sempre per CD Projekt RED. Si tratta infatti della prima occasione in assoluto nella quale il gameplay del gioco verrà mostrato direttamente al pubblico della fiera, dal momento che lo scorso anno è stato mostrato solo un trailer.

Ad accompagnare questi annunci c'è poi la pubblicazione di un nuovo artwork che mostra il protagonista, V, su uno sfondo giallo. L'immagine è diventata subito la nuova copertina delle varie pagine social ed è possibile scaricarla in vari formati per utilizzarla come sfondo del dekstop o della home di smarthpone e tablet.

Vi ricordiamo che è appena stata svelata la durata della presentazione a porte chiuse di Cyberpunk 2077 all'E3 2019. Sapevate inoltre che non ci sarà possibilità di giocare Cyberpunk 2077 in occasione della fiera losangelina?