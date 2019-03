Cyberpunk 2077: l'E3 2019 sarà il più importante della storia di CD Projekt

Utilizzando l'inconsueta formula del video streaming su YouTube per presentare i risultati finanziari ottenuti da CD Projekt nello scorso anno, l'amministratore delegato Adam Kicinski ha invitato gli spettatori dell'evento a guardare con fiducia al futuro, cominciando dal sempre più prossimo E3 2019 e da Cyberpunk 2077.

In base al resoconto in lingua inglese dell'evento fornito dai membri della community di ResetEra, per Kicinski l'E3 2019 dovrebbe rappresentare l'E3 più importante dell'intera storia della compagnia. La manifestazione videoludica losangelina, d'altronde, è una delle vetrine mediatiche preferite degli sviluppatori polacchi, basti citare in tal senso il reveal trailer di The Witcher 3 Wild Hunt all'E3 2013 o il primo video di gioco di Cyberpunk 2077 in chiusura dello show E3 Microsoft dello scorso anno.

A proposito della prossima, attesissima avventura ruolistica ambientata nella dimensione sci-fi di Mike Pondsmith, il boss di CD Projekt RED ha poi affermato che la campagna di marketing di Cyberpunk 2077 ha saputo raggiungere oltre 250 milioni di persone, ottenendo un altissimo livello di gradimento da parte degli appassionati e, quindi, dei potenziali acquirenti del titolo.

In occasione dell'E3 2019 che avrà luogo tra l'11 e il 14 giugno prossimi, quindi, ci attendono importanti novità su Cyberpunk 2077 e sugli altri titoli Tripla A in sviluppo presso CD Projekt. E voi, quali notizie vi aspettate di ricevere dagli autori di The Witcher?