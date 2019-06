Cyberpunk 2077 all'E3 2019: nuove cartoline dai bassifondi di Night City

Mentre arriva la conferma che Luca Ward non doppierà Keanu Reeves in Cyberpunk 2077, CD Projekt pubblica delle nuove immagini di Cyberpunk 2077 per offrirci uno spaccato della vita criminale che anima i bassifondi di Night City, la gigalopoli che farà da sfondo alla nostra avventura nei panni del netrunner V.

I nuovi wallpaper datici in pasto dai curatori dei profili social della casa di sviluppo polacca ci permettono di ammirare uno dei quartieri della distopica città che esploreremo nel corso della nuova avventura free roaming degli autori di The Witcher 3. Oltre a una veduta dei grattacieli della zona residenziale più povera, in questi screenshot possiamo anche fare la conoscenza di alcuni tra i personaggi più loschi che avranno a che fare con V durante la campagna principale.

L'uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il 16 aprile del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Quanto al misterioso personaggio interpretato da Keanu Reeves e presentato alla conferenza E3 di Microsoft dallo stesso attore hollywoodiano, il suo ruolo all'interno del gioco dovrebbe essere quello di "voce narrante interattiva" che ci accompagnerà per tutta la storia, una sorta di fantasma digitale con cui interagiremo in maniera dinamica e attraverso il quale capiremo come muoverci tra i vicoli malfamati di Night City.