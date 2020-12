Cyberpunk 2077 easter egg: come incontrare e dove si trova il celebre game designer

Come noto in Cyberpunk 2077 è presente il cameo di uno sviluppatore, produttore e game designer di enorme successo. Non vogliamo rovinarvi troppo la sorpresa, di seguito vi spieghiamo dove si nasconde ma se non volete spoiler interrompere qui al lettura.

Poco prima della fine del primo atto, durante la missione The Heist, il giocatore si troverà catapultato in un hotel di lusso, appena entrati una cameriera vi chiederà se volete recarvi subito nella vostra stanza o se preferite esplorare l'hotel. Scegliendo questa opzione avrete la possibilità di incontrare Hideo Kojima.

Ma dove si nasconde esattamente? In realtà trovarlo non è particolarmente difficile e vi basterà andare verso il barista al bancone e guardare verso destra, sui divanetti troverete proprio un cliente modellato sulle fattezze di Hideo Kojima. Parlando con il personaggio scoprirete che il suo nome in-game è Oshima, per il resto non vi diciamo altro perchè il dialogo che ne segue è certamente interessante.

In Cyberpunk 2077 è presente anche un easter egg dedicato a Death Stranding, anche in questo caso preferiamo però non dirvi molto a riguardo per non togliervi il piacere della scoperta. Cyberpunk 2077 è disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One, PS4, Google Stadia e GeForce Now, compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X/S.