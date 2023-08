Cyberpunk 2077: l'easter egg di GTA che non avete mai scoperto!

Cyberpunk 2077 è piuttosto ricco di easter egg e segreti piuttosto curiosi, ma ce ne sono un paio in particolare che richiamano ad uno degli Action/Adventure free roaming più celebri di tutti i tempi: Grand Theft Auto San Andreas.

L'iconico gioco targato Rockstar Games viene omaggiato da CD Projekt RED attraverso un riferimento ad una delle missioni più ostiche e famose di tutta l'avventura di Carl "CJ" Johnson: l'inseguimento del treno in sella ad una motocross assieme a Big Smoke, nota con il nome di "Wrong Side of the Tracks". Poco fuori da Night City e verso le Badlands, seguendo la linea ferroviaria, è possibile infatti imbattersi in due cadaveri ed una motocicletta a terra poco prima l'inizio di un tunnel.

Esaminando i copri scopriamo che si chiamano "JC" e "Little Smoke", chiari rimandi ai nomi dei due celebri personaggi di San Andreas, ma il bello arriva esaminando la conversazione che i due NPC hanno avuto prima dello schianto fatale, che richiama alle linee di dialogo ascoltate nel capolavoro Rockstar. E la conclusione è da applausi: "All you have to do was to follow the damn train, JC!", una delle frasi più famose di tutto GTA San Andreas, pronunciata da Big Smoke ogni volta che si fallisce la missione. E c'è un ulteriore tocco di classe: accanto a Little Smoke è possibile trovare un hamburger parzialmente consumato, riferimento all'appetito insaziabile del personaggio di San Andreas ed al suo celebre ordine al fast food nei primi momenti dell'avventura.

Ma i riferimenti a San Andreas in Cyberpunk 2077 non sono ancora finiti: a Rancho Coronado in piena Night City è possibile infatti trovare un'area estremamente simile a Groove Street, il quartiere di CJ. Oltre alla presenza di diverse automobili malandate, la zona è occupata dalla 6th Street Gang, chiaro riferimento alle Famiglie di Groove Street viste nell'opera Rockstar. Insomma, sembra proprio che CD Projekt RED sia grande fan di GTA San Andreas.

Ricordiamo che l'espansione Cyberpunk 2077 Phantom Liberty esce il 26 settembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S: chissà quali altri easter egg lo studino polacco avrà pensato per quest'occasione.