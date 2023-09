Cyberpunk 2077 Easter Egg: potete incontrare Idris Elba prima di Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 è ricco di Easter egg, segreti e dettagli nascosti di varia natura, il cui numero non ha fatto altro che aumentare dopo il lancio dell'Aggiornamento 2.0 e dell'espansione Phantom Liberty. Un giocatore, ad esempio, ha scoperto che il personaggio di Idris Elba può già essere visto a Night City prima degli eventi dell'espansione.

Non si tratta di uno spoiler propriamente detto, dal momento che ai fini della storia risulta essere poco rilevante, piuttosto di un Easter egg che può facilmente essere mancato e che denota una grande cura per i dettagli da parte di CD Projekt RED. Un utente di Reddit si è infatti imbattuto in Solomon Reed nel gioco base prima degli eventi di Phantom Liberty: il personaggio, che nel DLC ricopre un ruolo di primissimo piano, può essere scorto presso il club Electric Orgasm gestito da Dino Dinovic mentre lavora come buttafuori.

Appena lo ha visto all'ingresso del locale, Siddharth_9697 - questo il nickname del giocatore che ha effettuato la scoperta - non ha esitato a scattargli una fotografia. All'inizio c'è stato un po' di dibattito sulla reale identità dell'NPC, ma la comunità di Reddit è giunta alla conclusione che non può che essere Solomon Reed: le fattezze sono inconfondibili, inoltre il volto e il Cyberware sono i medesimi, come potete vedere anche voi stessi dirigendovi in calce a questa notizia.

Tutto torna anche dal punto di vista narrativo (da qui in avanti troverete qualche spoiler minore su Phantom Liberty, quindi interrompete la lettura se non volete sapere assolutamente nulla): all'inizio di dell'espansione, infatti, Reed - che è un agente dormiente della Federal Intelligence Agency dei NUSA - spiega d'aver lavorato sotto copertura come buttafuori per ben sette anni per potersi pagare le bollette. La sua presenza al locale, dunque, non fa altro che donare ulteriore coerenza all'universo imbastito da CD Projekt RED.