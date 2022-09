Cyberpunk 2077, Edgerunners fa il botto: i modder stanno replicando l'anime in-game

L'anime Cyberpunk 2077 sta piacendo proprio a tutti: agli spettatori, che lo hanno spunto nella Top 5 di Netflix; alla critica (leggete la nostra recensione di Cyberpunk: Edgerunners); e ai game creators, incluso Hideo Kojima.

L'anime ha anche contribuito a riaccendere i riflettori su Cyberpunk 2077, che complice la pubblicazione di un nuovo corposo aggiornamento a tema ha visto il numero dei giocatori crescere a dismisura, racimolando un milione di utenti connessi al giorno nella settimana di lancio di Edgerunenrs.

Anche la scena dei modder ha risposto presente, mettendosi immediatamente al lavoro nel tentativo di replicare i contenuti dell'anime all'interno del videogioco. In questi giorni stanno spopolando su NexusMods diverse creazioni a tema, come il taglio di capelli e il viso di David (il protagonista dello show animato) il face preset dell'esplosiva Lucy (che sta spopolando con oltre 7 mila download) e le pistole di Rebecca (delle Unity .45). Se avete adorato l'accompagnamento musicale dello show allora dovete dare un'occhiata a Edgerunners Radio - A RadioExt Mod, che aggiunge una nuova stazione radio con le canzoni della colonna sonora dell'anime, che comprende anche This Fire dei Franz Ferdinand (la canzone dei titoli di testa).

Stiamo parlando di mod basilari e non particolarmente complesse, ma si tratta indubbiamente di un buon inizio. In futuro potrebbe arrivare qualcosa di più articolato, anche grazie al Tutorial di REDmod ufficiale pubblicato dalla stessa CD Projekt RED.