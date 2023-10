Cyberpunk 2077: dopo Edgerunners, CDPR collabora con Studio Trigger per un nuovo anime?

Cyberpunk Edgerunners si è rivelato un enorme successo per CD Projekt RED. Prima ancora di lanciare Phantom Liberty e l'update 2.0, la compagnia polacca è riuscita a rilanciare il brand, e farsi parzialmente perdonare il disastroso lancio del gioco, grazie alla sopraffina qualità dell'anime curato da Studio Trigger.

Considerando il proficuo rapporto venutosi a creare con la realizzazione ed il conseguente successo di Edgerunner, CD Projekt RED sembra interessata a rinnovare il rapporto lavorativo con Studio Trigger. Questo, almeno, è quanto traspare dalle parole del chief commercial officer Michał Nowakowski, che durante una sessione di Q&A con gli investitori ha così dichiarato: "Sì, abbiamo dei piani. Ecco perché abbiamo iniziato a collaborare con Anonymous Content [sul progetto live action di Cyberpunk]. Vogliamo fare delle cose.

Si stanno muovendo molti ingranaggi, stiamo facendo diversi piani. Con Studio Trigger abbiamo stretto la collaborazione nel 2018 ma [Edgerunners] è arrivato nel 2022, quindi per diversi anni non ne abbiamo parlato perché non era pronto. Ci sono progetti di cui preferiamo non parlare finché non ci sarà qualcosa di cui discutere, finché non ci sarà qualche annuncio concreto. Quando arriverà il momento, ve lo diremo".

Il direttore creativo Adam Badowski ha poi aggiunto: "È anche importante il fatto che Trigger, il nostro partner, ha determinate regole per l’annuncio dei progetti e noi dobbiamo rispettarle".

Se CD Projekt sta davvero lavorando a un altro progetto Cyberpunk con Studio Trigger, potrebbe non trattarsi di nuovi contenuti per Edgerunners. In un'intervista concessa a Famitsu lo scorso ottobre, il produttore di Edgerunners e country manager giapponese di CD Projekt Red, Satoru Honma, ha infatti affermato che non c'erano piani per continuare la storia dell'anime disponibile su Netflix.