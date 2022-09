Cyberpunk 2077 e Edgerunners: Night City a confronto tra videogioco e serie animata

Cyberpunk 2077 ha superato Elden Ring tra i titoli più giocati su Steam, con l'impennata degli utenti attivi che si è verificata immediatamente dopo il lancio della patch 1.6 del gioco e del debutto della serie animata Edgerunners.

Proprio la serie animata di Studio Trigger, insieme alle ultime novità del gioco e all'annuncio dell'espansione Phantom Liberty, ha risvegliato un interesse sopito nei confronti del mondo Sci-Fi curato da CD Projekt. Lo YouTuber Cycu1 ha realizzato un filmato comparativo con cui ha messo fianco a fianco le fascinose ambientazioni di Night City tratte dal videogioco e dalla sua trasposizione animata.

Come possiamo osservare, il carattere estetico non manca di certo alla Night City curata da Studio Trigger, che ha studiato meticolosamente il vasto mondo open world di CD Projekt per ricrearne una versione fedele, autentica e funzionale per il proprio progetto ora disponibile nel catalogo di Netflix. E voi cosa ne pensate? Siete soddisfatti del lavoro svolto dallo studio di animazione giapponese, già autore di serie come Kill la Kill e Little Witch Academia? Per ulteriori approfondimenti al riguardo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Cyberpunk Edgerunners.

In attesa del debutto fissato al 2023 di Phantom Liberty, prima e unica espansione dedicata al gioco, CD Projekt ha discusso dell'eventualità di lanciare Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass e PlayStation Plus.