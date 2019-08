Cyberpunk 2077: l'editor del personaggio non includerà la scelta del sesso

Nelle ultime ore sono stati diffusi nuovi dettagli sul sistema di creazione di V, il personaggio controllato dal giocatore e protagonista di CYberpunk 2077.

Stando a quanto dichiarato da CD Projekt RED, rispetto all'editor del personaggio mostrato lo scorso anno, tale sistema ha subito una grossa modifica relativa alla scelta del sesso del protagonista. Pare infatti che non vi sia più alcuna voce per determinare in maniera specifica che si tratti di un uomo o una donna, ma solo una serie di opzioni che daranno forma a V.

Ecco le parole del concept artist Marthe Jonkers:

"Rispetto all'ultima demo, il menu di creazione del personaggio offre ora molte più scelte. Ad esempio, ora non è più possibile selezionare direttamente il sesso. Non c'è modo di scegliere di essere un uomo o una donna. Tutto ciò che potrete fare è selezionare una tipologia di corpo, così che possiate sentirvi liberi di creare il personaggio di cui volete vestire i panni. Vi verrà quindi data la possibilità di scegliere il tipo di corpo e due diverse voci, una maschile e una femminile. Potrete quindi creare un vero e proprio mix."

"Il nostro obiettivo è non solo quello di migliorarci e creare un gioco piacevole per tutti, ma anche fare in modo che chiunque si trovi a proprio agio nel vivere questa avventura."

Jonkers ha anche aggiunto che, rispetto alla precedente demo, questa volta le opzioni legate alla capigliatura, ai tatuaggi, alla tonalità della pelle e ad altri aspetti del protagonista sono aumentate sensibilmente, permettendo così un livello di personalizzazione ancor più profondo.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC (Epic Games Store, Steam e GOG).

