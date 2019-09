Cyberpunk 2077: all'EGX di Berlino ci sarà una nuova demo

Se l'ultimo filmato di gameplay di Cyberpunk 2077 non ha soddisfatto la vostra sere d'informazioni sull'attesissimo titolo in sviluppo presso CD projekt RED, sappiate che a breve potreste assistere a qualcosa di nuovo.

La presenza del gioco con una nuova demo all'EGX di Berlino è infatti stata ufficializzata per il prossimo 2 novembre 2019 dalle ore 12:00 alle ore 18:00 italiane. Durante queste 6 ore il Senior Level Designer del gioco, Miles Trost, giocherà e commenterà in diretta la nuova versione dimostrativa del gioco alla quale potranno assistere tutti i partecipanti all'evento. Al termine della sessione di gameplay ci sarà anche un Q&A che permetterà ai giocatori di porre agli sviluppatori qualche interessante domanda sul titolo. Non è quindi da escludere che nel corso delle ore immediatamente successive a tale dimostrazione gli sviluppatori o qualche presente possano pubblicare qualche estratto di quanto mostrato o informazioni inedite emerse dal Q&A.

In attesa di carpire nuovi dettagli sul gioco, vi ricordiamo che CD Projekt RED ha rassicurato gli utenti sul fatto che le espansioni di Cyberpunk 2077 saranno ispirate a quelle viste in The Witcher 3: Wild Hunt.