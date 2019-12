Cyberpunk 2077, Elden Ring e DOOM Eternal in Xbox Game Pass? Spunta il rumor in rete

Da qualche ora sta circolando in rete un rumor piuttosto suggestivo, secondo il quale Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Elden Ring, Dragon Ball Z Kakarot e DOOM Eternal, alcuni dei titoli più attesi in assoluto dai videogiocatori, sarebbero in arrivo in Xbox Game Pass.

Stando a quanto riferito da un utente di ResetEra che si fa chiamare Dimajjio, Xbox Sudafrica avrebbe pubblicato su Twitter un video pubblicitario di Xbox Game Pass che mostrava un folto gruppo di giochi - alcuni già pubblicati, altri in arrivo. Il filmato è stato subito cancellato, ma l'utente afferma di essere riuscito a compilare una lista con tutti i titoli menzionati: in mezzo ad alcune esclusive Microsoft e giochi effettivamente già presenti in catalogo come Gears 5, Forza Horizon 4 e Sea Of Thieves, figurano anche titoli del calibro di Cyberpunk 2077, Elden Ring, Dragon Ball Z Kakarot, DOOM Eternal e Dying Light 2, tutti in uscita a partire dal prossimo anno. Come se non bastasse, Dimajjio menziona anche Borderlands 3 e Star Wars Jedi Fallen Order, ovvero alcuni dei protagonisti dell'attuale stagione videoludica.

Che siano davvero in arrivo in Xbox Game Pass fin dal lancio? Non siamo in grado di verificare quanto affermato, dal momento che il video risulta irreperibile, ma a noi sembra altamente improbabile. Sarebbe troppo anche un servizio come quello di Microsoft, che negli ultimi mesi ha dimostrato di essere incredibilmente valido. È possibile che la casa di Redmond abbia semplicemente sbagliato ad inserire il logo di Xbox Game Pass nel filmato: ciò spiegherebbe la sua rimozione fulminea. È altrettanto vero che alcuni di quei giochi potrebbero arrivare in Xbox Game Pass diverso tempo dopo l'uscita, ma non c'è alcuna garanzia che ciò possa avvenire per tutti quanti. Pertanto, per il momento vi consigliamo di prendere quest'informazione per quella che è, una semplice voce di corridoio non confermata.