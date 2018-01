Cyberpunk 2077: emergono online nuove informazioni su setting e ambientazioni

Dopo aver diffuso in rete gli ultimi rumor riguardo un'ipotetica demo di Cyberpunk 2077 , lo youtubertorna a parlare dell'attesissimo titolo di CD Projekt in un nuovo video, in cui analizza alcuni recenti scatti pubblicati dalla software house.

CD Projekt ha infatti da poco aggiornato la pagina di Google Maps dedicata al proprio studio, pubblicando foto risalenti a dicembre 2017. Osservando attentamente queste immagini, LegacyKillaHD è riuscito a individuare dei particolari che rivelano alcune interessanti novità. Come possiamo vedere nel filmato in apertura di notizia, le fotografie ci mostrano ad esempio una bacheca piena di armi da fuoco che probabilmente compariranno nel gioco. All'ingresso di alcune stanze, inoltre, sono presenti dei cartelli con i nomi di alcuni quartieri della Night City (Kabuki, Heywood, CP, Pacifica) e di organizzazioni note nell'universo di Cyberpunk, come Arasaka (compagnia che in Cyberpunk 2020 aveva lo scopo finale di trasformare il Giappone in una superpotenza) e Psycho Squad, gruppo militaristico che si occupa di neutralizzare i cosiddetti psycho, ovvero coloro che hanno perso la ragione a causa dei troppi potenziamenti tecnologici. CD Projekt RED aveva già confermato la presenza della Psycho Squad al momento della pubblicazione del primo trailer, mentre non ci sono dichiarazioni ufficiali riguardo gli altri nomi elencati. Ricordiamo che il profilo Twitter di Cyberpunk 2077 è tornato operativo dopo 4 anni di silenzio, è forse arrivato il momento di saperne di più?