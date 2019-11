Cyberpunk 2077: l'endgame ci sarà e sarà piuttosto 'particolare'

Durante un recente evento in Polonia, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno svelato che anche in Cyberpunk 2077 ci sarà l'endgame, e sarà dunque possibile continuare a giocare anche dopo aver terminato il gioco, lasciando intendere però che sarà piuttosto "particolare".

"È qualcosa che i giocatori dovranno vedere" hanno dichiarato gli sviluppatori, il che vorrà dire che probabilmente il giocatore dovrà fare qualcosa per poter continuare a giocare anche dopo la storia (a proposito, gli sviluppatori hanno dichiarato anche che Cyberpunk 2077 durerà meno di The Witcher 3).

La giocabilità dopo l'endgame è qualcosa che offrono già diversi titoli, tra cui anche Death Stranding, che però in genere fanno tornare indietro il gioco fino all'evento che scatena poi la fine del gioco. In Cyberpunk 2077 invece ci sarà qualcosa di diverso, che però al momento non ci è dato sapere.

CD Projekt RED aveva parlato in passato della possibilità di introdurre il New Game Plus, ma di voler trovare un modo di implementarlo senza snaturare o essere incoerenti con la storia: "Quello che vi posso dire è che stiamo cercando un'idea per implementare il New Game Plus. Se e come però, è ancora da vedere. Stiamo cercando un modo per assicurarci che manteniate i vostri progressi, ma possiate anche prendere una strada diversa per vedere alcune parti nascoste dietro le vostre scelte".

Insomma, è ancora tutto da decidere, ma l'endgame di Cyberpunk 2077 è sicuramente qualcosa da tenere d'occhio. Nell'attesa, avete già visto la nostra analisi dell'ultimo video di gameplay di Cyberpunk 2077?