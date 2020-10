Cyberpunk 2077 entra in fase Gold, uscita confermata per il 19 novembre

Manca poco più di un mese all'arrivo di Cyberpunk 2077 e CD Projekt RED comunica con orgoglio che il gioco è entrato ufficialmente in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato e il gioco è pronto per fare il suo debutto.

In questa fase lo studio si dedicherà alla correzione di eventuali bug ed al polishing, con eventuali migliorie e correzioni che verranno applicate tramite day one patch. La palla spetta ora al publisher (Bandai Namco in Europa, WB Games in Nord America) che si occuperà di stampare e distribuire le copie fisiche e assicurarsi che tutto sia pronto per il lancio sugli store digitali.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 19 novembre su PS4, Xbox One e PC, poco dopo arriverà su Google Stadia, sin dal day one il gioco sarà compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X, tuttavia la patch next-gen arriverà solamente nel 2021.

Avete già visto il nuovo spot di Cyberpunk 2077 con Keanu Reeves? Trasmesso per la prima volta durante Gara 1 delle Finali NBA tra Los Angeles Lakers e Miami Heat, lo spot ci invita a visitare Night City non appena ne avremo la possibilità.