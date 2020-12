Cyberpunk 2077 ed epilessia: l'ultima patch dedicata al tema, i dettagli

Contestualmente al lancio dell'ambiziosa epopea ruolistica di Night City, dalla redazione americana di Game Informer, la redattrice fotosensibile Liana Ruppert aveva segnalato rischi per giocatori affetti da epilessia in Cyberpunk 2077.

In particolare, si identificavano alcuni contesti di "rischio" all'interno del gioco, legati alle interazioni con il personaggio di Johnny Silverhand - interpretato da Keanu Reeves - e alle sequenze dedicate alla braindance, ovvero alla possibilità di vivere i ricordi di altri personaggi dell'universo di Night City. CD Projekt RED aveva rapidamente replicato, promettendo di intervenire sulla problematica. Ebbene, la software house polacca sembra aver mantenuto la parola, con alcune misure dedicate rese disponibili con l'ultima patch di Cyberpunk 2077.

Su console PlayStation e PC, l'aggiornamento ha introdotto un'avvertenza aggiuntiva legata al rischio di convulsioni per i soggetti a rischio. Inoltre, CD Projekt RED ha modificato gli effetti luminosi legati alla braindance, riducendone frequenza ed entità, così da ridurne i potenziali effetti su utenti ad essi sensibili. Il medesimo update, che ha una dimensione pari a circa 17 GB, è inoltre in dirittura di arrivo anche su console della famiglia Xbox. Un intervento rapido, che dovrebbe poter attenuare almeno in parte gli effetti di alcune delle sequenze di gioco di Cyberpunk 2077 su soggetti fotosensibili.