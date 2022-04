Cyberpunk 2077: la prima espansione includerà una nuova storyline

CD Projekt RED ha annunciato che la prima espansione di Cyberpunk 2077 è stata rimandata al 2023 e questo consentirà al team di avere più tempo per finire al meglio alcuni aspetti del progetto, come confermato dal Vice Presidente e CFO della compagnia polacca.

Parlando durante l'ultima conferenza per gli azionisti, Piotr Nielubowicz ribadisce che "non vediamo l'ora di tornare tra le strade di Night City e stiamo lavorando sui futuri DLC e sulla prossima grande espansione che includerà una nuova storyline."

CD Projekt crede nelle potenzialità a lungo termine di Cyberpunk 2077, lo scorso anno lo studio ha lavorato duramente per migliorare il gameplay del gioco e attualmente la compagnia è soddisfatta dei risultati raggiunti e adesso si pensa alla prima grande espansione, attualmente ci sono circa 160 persone al lavoro su questo contenuto aggiuntivo, con CD Projekt RED che vuole prendersi tutto il tempo necessario per creare un prodotto all'altezza delle aspettative e non deludere le altissime aspettative del pubblico e degli azionisti.

Cyberpunk 2077 ha venduto 18 milioni di copie e la patch 1.5 pubblicata ha febbraio ha riacceso l'interesse sul gioco, dopo le tante polemiche che hanno fatto seguito al lancio. La roadmap di CD Projekt prevede ora un corposo supporto con ulteriori aggiornamenti e il lancio di DLC ed espansioni, inoltre la compagnia sta lavorando anche al multiplayer di Cyberpunk 2077, su questa modalità però non ci sono notizie concrete e non è escluso che CD Projekt RED possa aver riconsiderato i piani iniziali cambiando approccio riguardo al comparto multigiocatore.