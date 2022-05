Cyberpunk 2077: espansione con sette missioni principali e nuove aree esplorabili?

Come vi abbiamo riferito nei giorni scorsi, l'intera trama dell'espansione di Cyberpunk 2077 è trapelata online, ma sembra che le linee di dialogo leakate abbiano svelato altre interessanti informazioni, a parte i semplici risvolti narrativi che verranno raccontanti all'interno del DLC [l'articolo contiene spoiler minori sull'espansione].

La fuga di notizie suggerisce che il DLC seguirà un personaggio di nome Songbird, scoperto originariamente nel datamining dei dati del gioco originale, e di cui sarebbe stato completato il modello in-game dagli sviluppatori. Sebbene i file leakati siano apparentemente incompleti, sono presenti abbastanza dettagli da suggerire che ci saranno sette missioni principali.

Gli utenti su Reddit che sono stati in grado di visualizzare le informazioni prima che fossero rimosse, affermano che i giocatori verranno portati nella Combat Zone, un'area completamente assente nel gioco base ma che abbiamo intravisto nell'artbook ufficiale dell'open world Sci-Fi. Sembra, inoltre, che sarà possibile accedere allo Sports Dome, un'altra zona in cui non è possibile addentrarsi nel gioco principale. I dati trapelati lasciano inoltre intendere che i dialoghi del finale di Cyberpunk 2077 terranno conto degli eventi del DLC, e per questo motivo subiranno delle piccole modifiche e/o aggiunte. Naturalmente tutto questo va preso con estrema cautela, considerando che tutto è soggetto ad eventuali cambiamenti da parte del team di sviluppo.

Ricordiamo che l'espansione di Cyberpunk 2077 sarà pubblicata su PC, PlayStation, Xbox e Google Stadia nel 2023. Il gioco ha visto un'impennata del 600% nelle vendite con l'arrivo delle versioni next-gen PS5 e Xbox Series X|S.