Cyberpunk 2077, tra espansioni e novità: CD Projekt continua a lavorare

Con la pubblicazione della patch 1.52 di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha aggiunto un ulteriore tassello al processo di supporto post lancio al suo ultimo titolo.

Un cammino che sembra destinato a protrarsi ancora a lungo, nonostante l'annuncio da parte della software house dell'avvio dei lavori su di una nuova saga di The Witcher realizzata in Unreal Engine 5. Dal Quest Director di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, in particolare, sono di recente giunte ulteriori rassicurazioni in merito.

Dal proprio canale Twitch, il professionista di CD Projekt RED ha interagito con la community di Cyberpunk 2077, presentando in live alcuni retroscena su Night City e rispondendo alle domande del pubblico. In questo contesto, Pawel Sasko ha specificato di non poter ovviamente offrire dettagli troppo specifici in merito, ma di poter comunque assicurare che CD Projekt RED sta dedicando molto impegno alla realizzazione delle espansioni di Cyberpunk 2077. "Ogni giorno - ha spiegato - passo in rassegna materiale relativo a delle missioni di gioco. [...] Stiamo lavorando a delle cose per voi". Il Quest Director ha inoltre confermato che la software house è determinata a migliorare ulteriormente l'esperienza proposta dal GDR e che è consapevole che ci sia ancora del lavoro da fare su questo fronte.