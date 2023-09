Cyberpunk 2077: il lato esplosivo del nuovo combat system nella clip di CD Projekt

Non bastasse l'annuncio del Night City Wire con Idris Elba, CD Projekt RED riguadagna i social per mostrare il 'lato esplosivo' del nuovo combat system di Cyberpunk 2077 con una clip ingame confezionata dal noto creatore di contenuti Much118x in vista del lancio dell'Update 2.0 e dell'espansione Phantom Liberty.

Come rimarcato dagli sviluppatori polacchi con la doppia infografica che riassume le novità di Cyberpunk 2077 tra Update 2.0 e Phantom Liberty, il prossimo 'aggiornamento maggiore' e la prima (nonché ultima) espansione porteranno in dote un sistema di combattimento ancora più profondo e stratificato, oltre a tante altre migliorie, ottimizzazioni e aggiunte.

La clip realizzata da Much118x mostra le nuove animazioni degli attacchi all'arma bianca con Gorilla Arms, Mantis Blade, monocavo retrattile e lanciarazzi innestati nelle braccia cibernetiche di V. Sempre grazie al nuovo video ingame è possibile sbirciare tra le piege del lavoro svolto da CDPR nella ricostruzione dei combattimenti tra veicoli e negli inseguimenti inauto, come pure nella riformulazione dei perk e degli alberi di abilità.

A partire dall'Update 2.0 avremo inoltre accesso al nuovo sistema di polizia di Cyberpunk 2077 e a migliorie estese per la gestione dell'interfaccia, la raccolta degli oggetti, il sistema di crafting e il loot, da sommare alle ottimizzazioni per l'IA nemica e ai cyberware rinnovati. Per quanto concerne le sorprese previste dalla prossima espansione, invece, qui trovate un nostro speciale su Cyberpunk 2077 e 10 cose da sapere su Phantom Liberty.