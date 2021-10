Cyberpunk 2077: Evelyn Parker in un cosplay al neon della russa Mira Ladovira

CD Projekt Red è diventato noto negli scorsi anni per essere stato lo studio a trasporre la saga di The Witcher sulle varie console. Abbandonata però l'opera di Andrzej Sapkwoski, che ha invece trovato l'adattamento Netflix, ha deciso di concentrarsi su un videogioco dalla produzione lunga e laboriosa: Cyberpunk 2077.

L'opera di CD Projekt Red è stata molto intensa e difficile e ciò ha inevitabilmente alzato le speranze degli appassionati. Purtroppo il lancio e i successivi mesi non sono stati esenti da critiche, ma l'azienda polacca ha lavorato duro per preparare il lancio di tanti update per Cyberpunk 2077 che potessero migliorare l'esperienza di gioco, così da permettere a tutti di calarsi adeguatamente nel mondo futuristico creato.

Cyberpunk 2077 rimane comunque un gioco di un certo livello se giocato con le configurazioni giuste. In attesa di altri aggiornamenti possiamo comunque calarci nelle atmosfere di Night City, sotto le luci al neon dei locali più disparati e incontrare un cosplay di Evelyn Parker portato su Instagram dalla famosa modella russa Mira Ladovira. Con i suoi capelli tinti di blu e il vestito appariscente, è pronta a fare festa anche in questa versione, come recita il cartellone al neon sulla destra.