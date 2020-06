Cyberpunk 2077, tra evocazioni fantasy e combat system: aggiornamenti dalla Germania

In attesa di scoprire che cos'ha in serbo per il pubblico l'evento Night City Wire dedicato a Cyperpunk 2077, dalla Germania arrivano interessanti dettagli legati al titolo.

A riportarli è l'utente Reddit Moraez che ha provveduto a tradurre in inglese un podcast trasmesso dal magazine tedesco Gamestar, durante il quale alcuni sviluppatori di CD Projekt RED hanno condiviso interessanti aggiornamenti sullo sviluppo del GDR. Attualmente, si apprende, oltre 700 dipendenti della software house polacca sarebbero al lavoro su Cyberpunk 2077 in modalità di smart-working, a causa, come noto, delle problematiche connesse alla crisi sanitaria internazionale scatenata dall'epidemia di Coronavirus.

Nel corso degli ultimi mesi, il team avrebbe lavorato su diversi aspetti dell'ambizioso titolo, tra i quali figura il sistema di combattimento melee: su questo fronte, dovrebbero essere stati fatti molti passi avanti rispetto a quanto mostrato in occasione della Demo E3 2019. Ma non solo: gli autori di The Witcher 3 si sono posti l'obiettivo di dare a oltre un migliaio di NPC una propria routine individuale, così da rendere il mondo di gioco più dinamico. Infine, sembra che sarà possibile evocare "creature fantasy in stile RPG" all'interno del Cyberspazio. Questo consentirà, ad esempio, di attaccare altri hacker.



In attesa di scoprire se i dettagli offerti dalla traduzione si riveleranno in toto corretti, ricordiamo che Cybepunk 2077 è nelle ultime fasi dello sviluppo.