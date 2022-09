Cyberpunk 2077 si evolve con Phantom Liberty ed Edgerunners: tutte le novità

Durante il Night City Wire del 6 settembre, i rappresentanti di CD Projekt hanno discusso delle tante novità che attraverseranno la loro dimensione sci-fi, dall'Edgerunners Update di Cyberpunk 2077 all'attesa espansione Phantom Liberty.

Disponibile da oggi mercoledì 6 settembre su tutte le piattaforme, l'Edgerunners Update si accompagna al lancio della Patch 1.6 e introduce tanti oggetti inediti tratti dall'anime Cyberpunk Edgerunners di Netflix.

Una volta installato l'update, i giocatori possono indossare la giacca del protagonista di Edgerunners David Martines e brandire un fucile utilizzato da un altro personaggio della serie. La patch porta in dote anche una serie di funzionalità come il sistema di Trasmog dei vestiti, la progressione multipiattaforma e Roach Race, un simpatico minigioco per cabinati arcade da fruire sia all'interno dell'universo sci-fi di Night City che scaricando l'apposita app gratuita su sistemi iOS e Android.

Il piatto forte dell'evento di CD Projekt è stato però il reveal di Phantom Liberty, la prima espansione "maggiore" di Cyberpunk 2077. Il teaser confezionato dagli sviluppatori polacchi ha dato modo al game director Gabe Amatangelo e all'iconico attore Keanu Reeves di illustrare i contenuti di questo contenuto aggiuntivo.



In Phantom Liberty verrà introdotto un nuovo cast di personaggi con cui V entrerà in contatto esplorando una nuova ambientazione di Night City: sul fronte del gameplay, l'espansione evolverà il sistema di combattimento corpo a corpo e l'IA di nemici e poliziotti, oltre a portare in dote altri equipaggiamenti e abilità inedite. Il lancio dell'espansione è previsto nel 2023 su PC, Google Stadia e in esclusiva su console di ultima generazione, e quindi solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.