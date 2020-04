Cyberpunk 2077: un fan realizza un video 8K con IA Neurale dal gameplay Deep Dive

Da grande appassionato di Cyberpunk 2077, lo youtuver Ani HVX ha realizzato un video 8K processando il gameplay Deep Dive con una IA Neurale: i risultati ottenuti sono davvero strabilianti!

Per dare forma a questo progetto, il creatore di contenuti ha spremuto la sua configurazione hardware attraverso il rendering in Deep Learning dell'originario filmato Deep Dive di Cyberpunk 2077. L'intero processo di upscaling intelligente del video ha richiesto qualcosa come 21 ore nonostante le elevate prestazioni del suo PC gaming equipaggiato con una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, un hard disk SSD NVME e un processore Intel i7 9700K.

Anche tenendo conto dell'attuale metodo di compressione applicato da YouTube sui video 8K pubblicati sulla propria piattaforma, il progetto di Ani HVX testimonia le incredibili potenzialità dell'upscaling evoluto tramite IA Neurale, con sistemi che consentono di ricampionare le immagini e i video ad una risoluzione maggiore senza produrre artefatti.

Vi lasciamo perciò al video 8K che trovate in apertura d'articolo e vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 17 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il kolossal sci-fi di CD Projekt arriverà anche su Google Stadia in un secondo momento, come pure su PS5 e Xbox Series X dopo il lancio delle console nextgen di Sony e Microsoft.