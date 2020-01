Cyberpunk 2077: alcuni fan ricostruiscono la mappa dai vari leak

Grazie al lavoro di alcuni appassionati di Cyberpunk 2077, che hanno raccolto tutte le informazioni trapelate nel corso degli ultimi mesi, è stata ricreata una versione integrale della mappa di gioco.

Partendo dagli screenshot della mappa visibili nelle immagini promozionali delle Collector's Edition di Cyberpunk 2077, i fan hanno aggiunto altri dettagli fino a comporre una vera e propria mappa che, seppur con qualche errore, potrebbe rappresentare quella che troveremo nella versione finale del gioco. La Night City esplorabile del titolo CD Projekt RED includerebbe quindi Pacifica, luogo nel quale si svolgeva l'ultima demo mostrata all'E3 2019, Santo Domingo, Heywood, Westbrook, City Center, Watson e, in un'area un po' più distante da tutto il resto, l'Orbital Air Space Center.

In attesa di conferme o smentite, le quali potrebbero arrivare con le nuove info su Cyberpunk 2077 al Taipei Game Show di febbraio, vi ricordiamo che il gioco è stato rinviato al prossimo 17 settembre 2020, giorno in cui arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games Store, GOG e Steam) e Google Stadia. Stando alle ultime dichiarazioni, il rinvio di Cyberpunk 2077 non è dovuto ai primi modelli di PS4 e Xbox One.