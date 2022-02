Cyberpunk 2077: la nuova figure costa 400€ e replica un momento chiave della storia

I ragazzi di CD Projekt RED approfittano delle luci della ribalta accese dalla Patch 1.5 di Cyberpunk 2077 per annunciare una nuova action figure in edizione limitata dedicata ad una dei momenti chiave della storia dell'RPG.

S'intitola "Johnny & Alt" e ritrae Jonnhy Silverhand mentre porta un'inerme Alt Cunningham fuori dall'Arasaka Tower, subito dopo l'attentato, un evento vissuto sotto forma di flashback nella missione "Never Fade Away" di Cyberpunk 2077. "Il suono di un'esplosione e l'eco dei proiettili - questi sono i suoni che hanno accompagnano Johnny Silverhand mentre emergeva dall'Arasaka Tower, cullando il corpo della sua amata Alt Cunningham", si legge nella descrizione della statuina. "Il piano era semplice: colpire il Quartier Generale della corporazione, abbattere tutti quelli che si mettono in mezzo e fuggire con la leggendaria netrunner. Ma esattamente come il cemento incrinato e l'acciaio a pezzi sparsi attorno ai piedi di Johnny, il piano è andato in frantumi. Alt Cunningham è andata perduta in quel mondo, lasciando null'altro che un guscio vuoto e un fantasma nella macchina".

Questa figure progettata da CD Projekt RED e proposta in edizione limitata, è alta 37 centimetri (14,6 pollici) ed è prodotta in Cina in polystone. Può essere preordinata su CD Projekt Gear al prezzo di 399 euro (ai quali vanno aggiunte le spese di spedizione). Il lancio, invece, è previsto per il mese di dicembre 2022. Potete osservarla in ogni minimo particolare nel video allegato in apertura di notizia.