Cyberpunk 2077, file di salvataggio corrotti oltre gli 8MB: il commento di CD Projekt

C'è un altro problema che sta affliggendo alcuni giocatori di Cyberpunk 2077, ed è legato al file di salvataggio: a quanto pare, può corrompersi e diventare completamente inutilizzabile una volta superato il peso di 8MB - l'attuale limite imposto dagli sviluppatori - su tutte le piattaforme.

L'allarme è stato lanciato su Reddit e sui forum ufficiali della compagnia polacca. Molti dei giocatori che hanno visto il proprio salvataggio corrompersi hanno notato che ciò è accaduto al superamento di una dimensione ben precisa, corrispondente a 8 MB. Le numerose testimonianze hanno spinto CD Projekt RED ad intervenire con una comunicazione ufficiale, affidata alle pagine del supporto della piattaforma proprietaria GOG.com: "Sfortunatamente il salvataggio è danneggiato e non può essere recuperato. Per favore utilizza un salvataggio più vecchio per continuare a giocare e cerca di mantenere basso il numero si oggetti e materiali per la creazione. Se hai usato il glitch della duplicazione degli oggetti, per favore carica un precedente salvataggio in cui non lo hai usato. Il limite della dimensione del file di salvataggio potrebbe essere aumentato nelle future patch, ma i file corrotti rimarranno tali".

Il supporto ha quindi confermato che la problematica c'è, ed è reale. CD Projekt RED ha impostato un limite di grandezza per i file di salvataggio, che se superato può portare alla corruzione. Per fare in modo che ciò non avvenga, consiglia ai giocatori di non collezionare troppi oggetti e materiali, al fine di mantenere basse le dimensioni. Il limite potrebbe essere aumentato con le future patch, ma i file già corrotti sono irrecuperabili. La stragrande maggioranza dei giocatori potrebbe non avere mai a che fare con questo problema, ma è qualcosa che va sicuramente messo in conto.

Intanto, il gioco continua ad aggiornarsi. Ieri è stato pubblicato l'Hotfix 1.05 di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, poi arrivato anche su PC nella notte.