Cyberpunk 2077, nuovo finale in arrivo: Phantom Liberty sblocca un altro epilogo

In attesa di poter osservare il personaggio interpretato da Idris Elba in azione in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, arriva una notizia molto interessante per tutti i giocatori di Cyberpunk 2077.

Nel corso di una recente intervista, il game director e vice presidente di CD Projekt RED, Gabe Amatangelo, ha infatti chiarito alcuni aspetti legati al rapporto tra espansione e gioco base. La storia narrata da Phantom Liberty si svolgerà nel mezzo degli eventi già descritti da Cyberpunk 2077. In base ai rapporti stretti e alle decisioni prese da V nel corso del DLC, i giocatori vedranno ampliarsi le future diramazioni della propria storia in-game.



Per questa ragione, conferma Gabe Amatangelo, contestualmente all'arrivo dell'espansione, il gioco base vedrà sbloccarsi un finale aggiuntivo. Dagli attuali cinque finali disponibili in Cyberpunk 2077, si passerà dunque a sei possibili epiloghi per l'avventura confezionata da CD Projekt RED. Ovviamente per il momento non è disponibile nessuna anticipazione su quelli che saranno gli snodi in grado di condurre V verso nuovi sentieri all'interno di Night City.



Per saperne di più, ad ogni modo, l'attesa non sarà lunga: ricordiamo infatti che l'ultimo trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha fissato la data di uscita del DLC al prossimo 26 settembre 2023.