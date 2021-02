Cyberpunk 2077, quali finali possibili? Discutiamo degli epiloghi in video!

Il debutto di Cyberpunk 2077 è stato sicuramente diverso da come ce lo si aspettava. Ammantato da polemiche ed eventi a dir poco inaspettati, il GDR di CD Projekt RED ha raggiunto il mercato videoludico con assordante clamore.

Le problematiche riscontrate dalla community nell'esperienza di gioco proposta dalle console di passata generazione, in particolare le versioni "lisce" di PlayStation 4 e Xbox One, hanno infatti scatenato una complessa catena di eventi. Tra l'annuncio di rimborsi da parte degli autori, la clamorosa rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store e la promessa di CD Projekt RED di continuare a lavorare per migliorare il titolo tramite il supporto post lancio, la discussione generale sul titolo si è raramente soffermata sul suo comparto narrativo.

Proprio quest'ultimo, tuttavia, è stato riconosciuto come uno degli aspetti più riusciti dell'epopea di V, con Cyberpunk 2077 capace di avvolgere con le sue atmosfere e con gli sfaccettati personaggi che popolano le pericolose vie di Night City. Come in ogni buon GDR che si rispetti, le scelte del giocatore sono in grado di condurre a molteplici finali alternativi: proprio per approfondire i possibili epiloghi di Cyberpunk 2077, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!