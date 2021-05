Cyberpunk 2077: la frequenza dei crash è diminuita patch dopo patch, giura CD Projekt

Cyberpunk 2077 è arrivato sul mercato in uno stato tutt'altro che perfetto, ma in questi mesi CD Projekt RED si è impegnata sodo per risolvere i problemi di lancio, molti dei quali di natura tecnica.

Tra i problemi più fastidiosi per i giocatori si annoverano senza ombra di dubbio i fenomeni di crash dell'applicazione, diffusi su tutte le piattaforme di gioco. Patch dopo patch la situazione è indubbiamente migliorata... ma di quanto? CD Project RED ha tentano di spiegarcelo in occasione della riunione con gli azionisti di questo pomeriggio, durante la quale ha condiviso un grafico che mostra la frequenza degli episodi di crash dal lancio ad oggi (senza distinzione di piattaforma), evidenziando come questi abbiano subito una forte diminuzione in concomitanza della pubblicazione degli update più importanti, in particolare la Patch 1.1 e la Patch 1.2 di Cyberpunk 2077, alle quali si aggiungono svariati hotfix.

Un risultato senza dubbio lodevole, fatto sta che, come dimostra chiaramente il grafico, Cyberpunk 2077 continua a crashare. C'è ancora un bel po' di strada da fare e CD Projekt RED lo sa bene, pertanto ha promesso l'arrivo di tante nuove patch e aggiornamenti nel corso di tutto il 2021, oltre ai primi DLC e all'upgrade next-gen di Cyberpunk 2077.