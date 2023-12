Cyberpunk 2077: FSR 3 con una mod, il framerate aumenta fino a 4 volte con una 3080

Nel mentre i giocatori continuano ad esplorare le novità dell'update 2.1 di Cyberpunk 2077, una mod per la versione PC del titolo Sci-Fi apre nuovi orizzonti per l'utenza PC che si aggira per le strade di Night City.

La mod, esattamente come quelle di The Last of Us Part 1 e di Dead Space Remake da LukeFZ in seguito alla diffusione del codice sorgente di FSR 3, consente agli utenti con una GPU RTX di utilizzare la tecnologia frame generation di AMD per aumentare le prestazioni del gioco, e non di poco. Il video condiviso da Neegzm mostra come AMD FSR 3 possa fornire quattro volte il framerate medio nel benchmark del gioco con una risoluzione di 1440p su una GPU RTX 3080 rispetto alla risoluzione nativa, un risultato estremamente impressionante considerando la non ufficialità del contenuto.

Sebbene la mod LukeFZ Cyberpunk 2077 AMD FSR 3 sia disponibile solo per i suoi abbonati Patreon, un'alternativa gratuita e valida potrebbe diventare presto disponibile per gli utenti. Una nuova mod che consente agli utenti di abilitare la tecnologia AMD in qualsiasi gioco che supporti NVIDIA DLSS 3 è stata recentemente resa disponibile online gratuitamente, anche se la sua prima versione presenta problemi grafici e di stabilità.

Per ulteriori approfondimenti tecnici sul gioco, vi rimandiamo al nostro Speciale dedicato alla prova del Path Tracing di Cyberpunk 2077 con RTX 4070 e 4080.