Cyberpunk 2077: dai Funko POP emergono i primi dettagli su Takemura

Il recente annuncio della nuova linea di Funko POP ispirata ai principali personaggi di Cyberpunk 2077, avvenuta in occasione dell'edizione 2020 del London Toy Fair, non è servita solo a farci vedere la buffa statuetta di Johnny Silverhand, ma anche a permetterci di dare una prima occhiata ad un personaggio inedito.

La collezione include infatti non solo due diverse edizioni del personaggio interpretato da Keanu Reeves e ben tre diversi V (due in versione maschile ed una in versione femminile), ma anche il misterioso personaggio che prende il nome di Takemura, mai visto in alcun filmato di gameplay o trailer di gioco. Stranamente, l'annuncio di questa statuetta è avvenuta separatamente rispetto a tutte le altre e non vi sono descrizioni ufficiali del prodotto che potrebbero aiutarci a carpire qualche informazione aggiuntiva su di lui. Possiamo affermare con certezza che si tratti di un personaggio dalle origini orientali e, a giudicare dal suo aspetto, si presume faccia parte di qualche corporazione o che sia particolarmente ricco. Il fatto stesso che sia uno dei pochissimi POP annunciati lascia inoltre intuire come possa avere un ruolo centrale negli eventi narrati nel gioco. Non possiamo quindi escludere che tale individuo possa essere uno dei principali NPC che fornirà missioni principali e secondarie al nostro V o che abbia a che fare con il misterioso chip contenente il fantasma digitale di Johnny Silverhand.

In attesa di scoprire qualcosa in più su Takemura, magari proprio nel prossimo trailer del gioco, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è stato rinviato al prossimo 17 settembre 2020, giorno in cui arriverà sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games Store, GOG e Steam) e Google Stadia.