Cyberpunk 2077, un futuristico PC custom a tema: neon e colori sgargianti in azione!

Mancano ormai poche settimane al lancio di Cyberpunk 2077 e, in attesa dell'avventura ruolistica firmata dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt, c'è chi ha provato a prepara a dovere il proprio hardware!

Il team di Fierce PC ha infatti dato vita a un futuristico PC custom interamente dedicato all'avventura che attende i videogiocatori tra le strade di Night City. La creazione è stata definita dagli appassionati come una delle proprie produzioni più ambiziose e, effettivamente, il risultato è decisamente notevole. Per presentare a dovere la propria creatura da gaming, Fierce PC ha realizzato un video interamente dedicato, nel quale viene messe in risalto ogni dettaglio della macchina.

Perfettamente a tono con le atmosfere che avvolgeranno Cyberpunk 2077, il PC Custom propone una intrigante commistione tra luci al neon e colori sgargianti. Non mancano ovviamente riferimenti alla rock band per eccellenza del mondo di Night City, con l'emblema dei Samurai apposto sull'hardware, sia nella parte esterna sia nell'interno. Presente infine all'appello anche il logo ufficiale di Cyberpunk 2077, apposto sull'ormai già iconico giallo brillante che rappresenta la produzione. Cosa ve ne pare del risultato finale?



A più di otto anni dall'annuncio di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED pubblicherà il titolo il prossimo 19 novembre. Di recente, il team ha inoltre confermato il supporto al lip-sync in italiano per la produzione.