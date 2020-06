Cyberpunk 2077: tutto il gameplay del primo Night City Wire in un video

Con ancora negli occhi le splendide scene immortalate nelle immagini di Cyberpunk 2077 in soggettiva, lo youtuber Parris ci rituffa nelle atmosfere sci-fi del kolossal di CD Projekt per mostrarci un video che racchiude tutte le sequenze di gameplay inedite ammirate nel primo evento Night City Wire.

Il filmato proposto dal creatore di contenuti sintetizza le emozioni vissute nel corso del primo dei numerosi eventi digitali che la software house polacca ha già promesso di organizzare da qui all'autunno per aiutarci a tratteggiare i contorni dell'esperienza ludica e narrativa che ci attende al lancio del titolo.

Per un approfondimento ulteriore sulle novità di gameplay di Cyberpunk 2077, vi rimandiamo a questo speciale a firma di Francesco Fossetti confezionato dopo quattro ore di gioco trascorse all'ombra delle insegne al neon di Night City. Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, ricordiamo a chi spera di indossare presto la giacca di V che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con approdo successivo su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.

A proposito di console nextgen, avete dato un'occhiata all'immagine fan made della PS5 personalizzata a tema Cyberpunk 2077 (con tanto di controller DualSense customizzato) apparsa di recente sui social?